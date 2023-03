Ascolti Dazn Serie A: Juventus-Torino partita più vista, quarta miglior giornata della stagione

Sono ascolti record per la nostra Serie A in onda su Dazn. La 24esima giornata del nostro campionato ha registrato numeri importanti, con il Derby della Mole fra Juventus e Torino di martedì che ha registrato più ascolti rispetto a tutte le partite in programma nello scorso weekend. Dietro al match fra Allegri e Juric, si è piazzato la gara fra Milan ed Atalanta di domenica sera, fondamentale per la corsa alla qualificazione alla Champions League di entrambe le squadre. Di seguito tutti i dati di tutte le partite della ventiquattresima giornata. Questi gli ascolti di tutte le partite, secondo i dati diramati dall’emittente.

Sabato 25/02/23

EMPOLI – NAPOLI 727.836

LECCE – SASSUOLO 224.091

Domenica 26/02/23

BOLOGNA – INTER 707.126

SALERNITANA – MONZA 415.898

UDINESE – SPEZIA 371.518

MILAN – ATALANTA 1.381.822

Lunedì 27/02/23

VERONA – FIORENTINA 305.345

LAZIO – SAMPDORIA 393.985

Martedì 28/02/23

CREMONESE – ROMA 742.779

JUVENTUS – TORINO 1.466.423