Brentford, Toney squalificato per 8 mesi: accusato di violazione scommesse sportive

Pessime notizie per il Brentford e per Ivan Toney: l’attaccante è stato squalificato per 8 mesi per avere infranto numerose regole relative alle scommesse della Football Association (FA). Lo scorso novembre il giocatore fu accusato di 232 presunte violazioni tra il 2017 e il 2021 e il mese successivo gli sono state contestate altre 30 violazioni.

In una nota ufficiale la FA ha confermato: “Ivan Toney è stato sospeso da tutte le attività calcistiche e legate al calcio con effetto immediato per otto mesi, che vanno fino al 16 gennaio 2024 compreso. È stato multato di 50mila sterline e ammonito sulla futura condotta per violazioni delle regole sulle scommesse della FA”.