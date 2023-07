F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen primo, le due Ferrari quinta e settima

I risultati e la classifica delle prove libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, in programma sul circuito di Silverstone. Dopo il fine settimana in Austria, la Formula 1 torna in pista in terra inglese con diverse novità, tra cui i nuovi pneumatici della Pirelli. Protagonista della sessione è Max Verstappen, che segna un 1:28.600 e si porta in cima alla classifica, davanti a Perez e ad Albon di quasi mezzo secondo. Alonso segue la Top3 con un ritardo di due decimi e alle sue spalle si trova il ferrarista Leclerc, mentre Sainz si è classificato settimo. La seconda sessione di prove libere avrà luogo alle 17.00 italiane. Di seguito, la classifica finale delle FP1:

RISULTATI FP1 GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:28.600

2 Sergio PEREZ (Red Bull) 1:29.048

3 alex ALBON (Williams) 1:29.089

4 Fernando ALONSO (Aston Martin) 1:29.268

5 Charles LECLERC (Scuderia Ferrari) 1:29.280

6 Esteban OCON (Alpine) 1:29.319

7 Carlos SAINZ (Scuderia Ferrari) 1:29.357

8 Lando NORRIS (McLaren) 1:29.441

9 Lance STROLL (Aston Martin) 1:29.471

10 Oscar PIASTRI (McLaren) 1:29.658

11 Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1:29.691

12 Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:29.768

13 Pierre GASLY (Alpine) 1:29.828

14 George RUSSELL (Mercedes) 1:29.874

15 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 1:30.090

16 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) 1:30.092

17 Logan SARGEANT (Williams) 1:30.124

18 ZHOU Guanyu (Alfa Romeo) 1:30.321

19 Kevin MAGNUSSEN (Haas) 1:30.385

20 Nico HULKENBERG (Haas) 1:30.591