Gravina: “Ricorsi? Doveroso aspettare ogni forma di giudizio”

“Rischio di cambio format in Serie B visti i ricorsi delle squadre? E’ doveroso aspettare qualunque forma di giudizio in modo da partire con gli organici completi, ma è un tema che in questo momento non deve preoccupare il mondo del calcio. Le eventuali domande per ammissione e ripescaggio andranno presentate entro il 18 di luglio; il 28 di luglio abbiamo un Consiglio federale per fare una graduatoria delle società che hanno diritto ad essere ammesse. Entro il 2 agosto ci sarà la decisione del Tar, entro il 29 agosto la decisione definitiva del Consiglio di Stato”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale che ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena, e accolto invece quello del Lecco per l’ammissione in serie B.