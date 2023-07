Basket, Gigi Datome si ritira. I Mondiali 2023 saranno la sua ‘Last Dance’

I prossimi Mondiali di basket saranno l’ultima competizione della carriera sportiva di Gigi Datome. Il campitano dell’Italbasket ha deciso di non continuare a calcare i parquet d’Italia e d’Europa anche la prossima stagione e di chiudere con l’ultimo Scudetto conquistato con l’Olimpia Milano, squadra nella quale ha militato per gli ultimi tre anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione sardo tramite un post Instagram. Venti anni di carriera iniziati a Siena nel 2003, per poi andare a Scafati e alla Virtus Roma prima di tentare l’esperienza NBA con le canotte di Detroit Pistons e Boston Celtics. Dal 2015 il ritorno in Europa e i tanti successi prima con il Fenerbahce e poi con Milano. Ma prima di dire addio c’è ancora la maglia della Nazionale da onorare con una ‘last dance’ tra un mese e mezzo.

