F1 GP Gran Bretagna 2023: Verstappen sostituisce cambio per la quarta volta, penalità al prossimo

La Fia ha pubblicato l’elenco delle sostituzioni di componenti dopo il venerdì di libere del GP di Gran Bretagna di F1 e nella mattinata di sabato apprendiamo come Max Verstappen abbia montato il quarto cambio diverso di questa stagione, arrivando al limite già dopo dieci gare. Questo vuol dire che, in caso di ulteriori sostituzioni del cambio, andrà in penalità da qui a fine stagione. In casa Ferrari, invece, nuovo motogeneratore MGU-K su entrambe le monoposto: sia per Leclerc che per Sainz siamo alla terza unità dell’anno, dunque niente penalità.