Parigi 2024: atleti russi e bielorussi potranno qualificarsi tramite i Giochi Asiatici

Ai microfoni del canale sportivo russo Match Tv, il direttore generale del Consiglio olimpico dell’Asia (Oca), Hussein Al-Musallam, ha svelato un’importante novità in vista dei Giochi di Parigi 2024. Gli atleti russi e bielorussi potranno infatti qualificarsi per le Olimpiadi tramite la partecipazione ai Giochi asiatici, in programma dal 23 settembre all’8 ottobre ad Hangzhou (Cina). Tale partecipazione dovrà avvenire in forma neutrale, dunque senza bandiera né inno, e coinvolgerà un massimo di 500 atleti. Inoltre, in caso di arrivo tra i primi tre, gli atleti russi e bielorussi non verranno premiati con delle medaglie.