Serie D: Alcione Milano vicina alla storica promozione in Serie C, presentata domanda di ripescaggio

L’Alcione Milano si avvicina alla storica partecipazione alla Serie C. Il direttore sportivo del club lombardo, Matteo Mavilla, ha parlato della situazione ai microfoni del Mattino: “Eravamo primi in graduatoria della D e siamo pronti a presentare domanda di ripescaggio. Come impianto, indicheremo l’arena civica Gianni Brera che è un monumento storico, dove si giocò anche la prima partita della nazionale italiana di calcio. Penso che possano essere tutti contenti che si possa tornare a vedere una partita di C in uno stadio simile, sarà una cosa inedita per tutta la città di Milano”. Intanto il Fano resta in attesa nel caso in cui l’Alcione non dovesse essere ammessa alla Serie C.