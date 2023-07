F1 GP Gran Bretagna 2023, Verstappen a rischio penalità: ha superato Russell in regime di bandiera gialla

Riuscirà a farla franca anche questa volta o verrà penalizzato? Questa è la domanda che si pongono gli appassionati di Formula 1 dopo quanto fatto da Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2023 di F1. Durante il Q2, il pilota Red Bull ha infatti superato George Russell nonostante fosse stata sventolata una bandiera gialla. Evidentemente non se n’era reso conto, ma ha comunque infranto il regolamento e la situazione meriterà un approfondimento. C’è da dire che anche la regia internazionale non ha notato l’accaduto, mentre l’ha fatto Russell, che nel team radio si è lamentato per questo sorpasso illegale. Resta da capire cosa deciderà di fare la FIA, che la scorsa settimana in Austria ha graziato l’olandese nonostante un chiaro impeding ai danni di Hamilton.