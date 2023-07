Canottaggio, CdM Lucerna 2023: fuori in semifinale Covini/Codato. Peretti 18° nel singolo

A Lucerna si è conclusa la seconda delle tre giornate dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di canottaggio. Una spedizione azzurra abbastanza scarna, con pochi equipaggi al via e risultati non troppo entusiasmanti anche quest’oggi. Fuori in semifinale il due senza composto da Paolo Covini e Giovanni Codato, che in matinata era riuscito con un terzo posto nei quarti a conquistare il penultimo atto della competizione. La semifinale, però, ha visto gli azzurri in netta difficoltà sin dalle prime battute ed è arrivato un deludente sesto posto e di conseguenza l’eliminazione dalla Finale A. Nel singolo Riccardo Peretti ha terminato la sua prova con una diciottesima posizione assoluta.