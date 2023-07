F1, GP Gran Bretagna 2023, Norris: “Verstappen rovina sempre tutto ma felice”

Solamente due decimi hanno fatto la differenza nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, ma Lando Norris non nasconde tutta la sua soddisfazione per il secondo posto. “Sono felice per la prima fila, anche se sono andato molto vicino alla pole position”, spiega il pilota della McLaren. “Purtroppo non sono riuscito a far meglio ma va bene così. Essere in seconda e terza posizione (con Piastri, ndr) è un grande risultato per il team, ho sentito Brown davvero molto felice. Verstappen rovina sempre tutto – scherza poi-, ma sono comunque molto felice anche per il sostegno di tutto il pubblico che ringrazio. Questi momenti ricompensano tutto il duro lavoro fatto e nella gara di casa non potevamo ottenere un risultato migliore di questo”.