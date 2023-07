F1 GP Gran Bretagna 2023, disastro Perez: partirà fuori dai primi 10 per la quinta volta di fila

Non riesce a sfatare il tabù qualifiche Sergio Perez, che per il quinto Gran Premio consecutivo scatterà fuori dai primi 10. A Silverstone, sede del GP di Gran Bretagna 2023, il messicano della Red Bull è stato protagonista di un vero e proprio disastro, uscendo di scena già in Q1. Negli ultimi minuti la pista è migliorata considerevolmente e tutti i piloti di conseguenza hanno ottenuto dei tempi migliori. A rimanere beffato è stato proprio Perez, che è uscito dai box per primo ma si è visto superare da ben 15 piloti, precipitando dal primo al sedicesimo posto. Scatterà dunque dalla sedicesima casella ‘Checo’, chiamato ad un’altra gara di sofferenza in cui dovrà rimontare.