F1 GP Gran Bretagna 2023, Sainz contro la Ferrari: “Non è leale chiedermi di far passare Leclerc”

Scintille in casa Ferrari tra Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Q1 di Silverstone. Dopo che le vetture erano state richiamate ai box per la Bandiera Rossa, è arrivato, non appena riuscite le monoposto, l’ordine di scuderia diretto a Sainz da parte della Ferrari di far passare la Ferrari di Leclerc per il rientro in pista. Tutto ciò ha scatenato l’ira del pilota spagnolo.

Da un Team Radio, infatti, trapela tutta la rabbia e l’ira di Sainz che ha parlato in questi termini al muretto della Ferrari: “Non è leale chiedermi di far passare Leclerc, non è giusto“. Lo spagnolo ha spiegato che essendo lui in P4 e Leclerc in P3, doveva avere precedenza in quanto maggiormente a rischio. E’ arrivata però la pronta risposta del muretto che ha chiarito che l’ordine di uscita dai box fosse già stata chiarita prima e andava rispettata. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha deciso di provare a superare il compagno di squadra in pista rischiando anche di impattare contro un’Alpine.