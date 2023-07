F1 GP Gran Bretagna 2023: Verstappen contro le barriere in pit lane, Red Bull danneggiata

Paura e attimi di apprensione per la prosecuzione delle qualifiche per Max Verstappen nel Gp di Silverstone. Infatti, dopo che le vetture sono state richiamate ai box per la Bandiera Rossa, il pilota olandese è stato protagonista di un episodio dal quale, alla fine, si può dire che ne è uscito fortunato.

Entrando in pit lane, Verstappen non ha calcolato evidentemente bene gli spazi, facendo quindi carambolare la sua vetture contro le barriere nella stessa pit lane. Per un attimo si è avvertita una certa apprensione nel box della Red Bull per la prosecuzione della qualifiche per il Campione del Mondo. Nulla di grave però: infatti, il pilota olandese è stato fortunato avendo danneggiato solo l’ala e non il muso.