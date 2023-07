F1 Gp Gran Bretagna 2023, Alonso: “Gara interessante, cercheremo di essere competitivi”

Fernando Alonso ha parlato in conferenza stampa che precede il Gp di Silverstone in Gran Bretagna. Dopo una gara, quasi anonima in Austria, il pilota dell’Aston Martin ha parlato delle sue aspettative, miste a speranza legati al Gp inglese.

Queste le parole di Alonso: “Da circuito in circuito i punti di forza possono cambiare. Ferarri e McLaren sono stati veloci in Austria. A Silverstone cercheremo di tornare a quel tipo di competitività. È bello essere qui come pilota Aston Martin soprattutto perché la fabbrica è così vicina e si vede l’energia della squadra. Sarà una gara interessante, anche fuori dalla pista. Tutto il mondo si è reso conto di quelle penalizzazioni, si parla di più di cento giri cancellati. Sono provvedimenti facili da prendere, e non è un ragionamento contro un particolare team o pilota. Ma era normale chiedersi il perché fosse successo tutto questo“.