Highlights Tour de France 2023, sesta tappa: capolavoro e riscatto per Pogacar (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 57

Gli highlights della sesta tappa del Tour de France 2023, la Tarbes – Cauterets-Cambasque di 144,9 chilometri, in cui lo sloveno della UAE Emirates, Tadej Pogacar, ha conquistato uno splendido successo riscattando la difficile giornata di ieri. Secondo posto per Jonas Vingegaard della Jumbo Visma, che però è andato ad indossare la maglia gialla; terzo posto per il norvegese Tobias Halland Johannessen della Uno-X Pro Cycling. Ecco il video delle azioni salienti e dei momenti più belli della sesta tappa del Tour de France.

https://youtu.be/c4caxTB9fR8