F1 GP Gran Bretagna 2023, Verstappen: “Aggiornamenti? Non rimarremo a guardare”

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, si è mostrato determinato a migliorare ulteriormente nonostante l’attuale dominio Red Bull: “Abbiamo avuto un buon avvio di stagione e capiamo sempre di più i punti di forza e di debolezza della nostra macchina. Continuiamo gara dopo gara, ma non abbiamo intenzione di rimanere a guardare gli aggiornamenti degli altri team. Anche noi portiamo delle novità. Abbiamo un buon margine di vantaggio, in generale abbiamo un grande pacchetto base e dobbiamo tirare fuori il meglio”.