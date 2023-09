Juventus, Nasri: “Non credo rivedremo più Pogba ad alto livello”

L’ex Arsenal e Marsiglia Samir Nasri ha parlato del caso Pogba alla Juventus, facendo riferimento anche alla sua positività riscontrata a fine 2016 e per cui fu squalificato nel 2018. “Se Pogba dovesse prendere un anno di squalifica, credo che non lo vedremo più a grande livello, perché per dieci mesi non potrà allenarsi in un centro di allenamento”, ha detto l’ex nazionale francese che ha poi proseguito: “Quando successe a me non feci nulla, anzi festeggiai. In seguito mi sono allenato col West Ham, ma ci vuole tanta forza mentale, perché per dieci mesi devi allenarti a casa, in palestra, o anche fuori all’aperto“.

Nasri ha poi confrontato la sua esperienza personale con quella del classe ’93 della Juventus: “Avevo un certificato del medico in cui mi prescrivevano un’iniezione di vitamine, non c’era nessun prodotto dopante, era semplicemente il dosaggio che era superiore al limite. Capisco i calciatori che non possono essere consapevoli di assumere prodotti dopanti, ma i medici sportivi lo sanno. Chi gliel’ha consigliato o non è suo amico oppure è completamente fuori strada”.