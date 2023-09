Juventus, per Alex Sandro lesione di medio grado al bicipite femorale

Tegola in casa Juventus per l’infortunio di Alex Sandro. Il difensore brasiliano, che si è fermato ieri in allenamento, è stato sottoposto quest’oggi ad accertamenti clinici al J Medical ed è stata evidenziata una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riferiscono i bianconeri, il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero, al momento dunque incerti