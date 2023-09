F1 GP Giappone 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen torna a dominare, giù dal podio le Ferrari

L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 sul circuito di Suzuka. Torna alla vittoria Max Verstappen, che domina la gara sin dalla partenza e taglia il traguardo con un notevole vantaggio di 19 secondi su un ottimo Lando Norris, secondo. Completa il podio Oscar Piastri, protagonista di una gara da applausi e bravo a confezionare la doppietta McLaren, oltre che a centrare il primo podio della carriera.

Niente da fare per le Ferrari, costantemente in orbita podio ma costrette ad accontentarsi di punti per la classifica generale. Charles Leclerc le prova tutte per sorprendere Piastri, ma chiude quarto. Sesto invece Carlos Sainz, che finisce tra le due Mercedes, alle spalle di Lewis Hamilton e davanti a George Russell. Completano la top 10 Alonso e le due Alpine di Gasly e Ocon. Ben cinque i ritiri, tra cui quello di Sergio Perez, costretto persino a tornare provvisoriamente in pista per scontare una penalità. Ciononostante, la Red Bull può comunque festeggiare il titolo costruttori.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO F1 GP GIAPPONE 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Liam Lawson (AlphaTauri) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas)

RITIRATI: