Oscar Piastri trionfa nel GP di Cina, al termine di una gara comandata dall’inizio alla fine. Le McLaren la fanno da padrona anche nella seconda tappa della stagione 2025 di Formula 1, perché al secondo posto firma la doppietta Lando Norris. Sul circuito di Shanghai completa il podio sul terzo gradino la Mercedes di George Russell, bravo a mantenere la posizione dall’inizio alla fine senza mai rischiare. Quarta posizione per Max Verstappen, che dopo una rincorsa durata oltre 50 giri ha portato a termine l’operazione sorpasso su Charles Leclerc. Il monegasco deve accontentarsi della quinta posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, in una giornata decisamente non memorabile per la Ferrari.

F1, la gara in Cina: McLaren inarrivabile

In partenza Piastri tiene la posizione su Russell, poi Norris passa il connazionale all’esterno si porta in seconda piazza. Buono anche l’avvio delle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che sopravanzano Verstappen, ma nel sorpasso sull’olandese rischiano la frittata. I due uomini della Rossa infatti si toccano, e a farne le spese è l’ala anteriore del monegasco che rimane danneggiata, ma fortunatamente il contatto non produce altre conseguenze per la casa di Maranello. Prima delle soste rimane tutto invariato, con il campione del mondo in carica che però fatica e perde terreno giro dopo giro, mentre finisce dopo sei giri la gara di Alonso, che rientra ai box e si ritira.

Russell grazie all’undercut torna in pista davanti a Norris al 16esimo giro, ma il britannico della McLaren si riprende la posizione poco dopo senza difficoltà, a conferma di una condizione super della McLaren. Piastri fa lo stesso e dopo il primo giro di pitstop è nuovamente al comando; alle sue spalle Albon si ferma per il pitstop al giro 21 e la situazione si ristabilisce come in partenza. A metà gara Leclerc scende sotto l’1:38 e si avvicina alla terza posizione di Russell, ma con il passare dei giri l’usura delle gomme si fa sentire e il monegasco torna ad allontanarsi dal podio. Davanti rimane tutto cristallizzato fino ai giri finali, in cui Verstappen rosicchia in ogni settore su Leclerc e si avvicina minacciosamente: l’olandese piazza il sorpasso a tre giri dalla fine e se ne va prendendosi la quarta posizione, lasciando le Ferrari quinta e sesta al traguardo.

L’analisi in casa Ferrari

Al termine di una gara deludente, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Sicuramente perdere un pezzo di ala anteriore alla prima curva non è il massimo. Charles ha fatto un’ottima gara considerando i danni alla macchina e il carico aerodinamico perso. Dovremo analizzare la gara di Lewis, che ieri aveva un grande passo e oggi ha avuto più difficoltà“. Poi sulla scelta del pit stop di Hamilton: “È stata una scelta dettata dal nostro piano gara. Volevamo gestire al meglio l’usura delle gomme. Non credo che abbia cambiato l’andamento e risultati finali della corsa“.

Gli fa eco anche Charles Leclerc: “È stato difficile gestire la gara. Oggi la vittoria secondo me era alla nostra portata. Ciò che è successo con Lewis in partenza è stato un incidente di gara. Il ritmo era buono, ma la Mercedes in curva 12 era difficilissima da superare. Oggi mi sentivo molto più a mio agio dopo qualche cambiamento fatto ieri. Con il danno all’ala era difficile fare più di così“.

Deluso infine anche Lewis Hamilton: “Ho faticato a livello di prestazione. Abbiamo fatto qualche cambiamento per cercare di migliorare dopo la Sprint vinta, ma oggi siamo scesi parecchio. Abbiamo provato qualcosa di diverso nel finale, ma con la sosta in più si perde molto tempo“.

F1: l’ordine di arrivo del GP di Cina 2025

Oscar Piastri (McLaren) 1:42:06.304 Lando Norris (McLaren) +9.748 George Russell (Mercedes) +11.097 Max Verstappen (Red Bull) +16.656 Charles Leclerc (Ferrari) +23.211 Lewis Hamilton (Ferrari) +25.381 Esteban Ocon (Haas) +49.969 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +53.748 Alexander Albon (Williams) +56.321 Oliver Bearman (Haas) +61.303 Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Red Bull) Jack Doohan (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin) DNF

CLASSIFICA PILOTI

Lando Norris (McLaren) 44 punti Max Verstappen (Red Bull) 36 George Russell (Mercedes) 35 Oscar Piastri (McLaren) 34 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 18 Charles Leclerc (Ferrari) 18 Lewis Hamilton (Ferrari) 17 Alexander Albon (Williams) 12 Lance Stroll (Aston Martin) 8 Esteban Ocon (Haas) 6 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3 Oliver Bearman (Haas) 1 Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Jack Doohan (Alpine)

CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren 78 punti Mercedes 53 Red Bull 36 Ferrari 35 Williams 12 Aston Martin 8 Haas 7 Kick Sauber 6 Racing Bulls 3 Alpine 0

Le pagelle del GP di Cina

OSCAR PIASTRI, voto 10: davanti a tutti dall’inizio alla fine, la gara perfetta per l’australiano, che porta a casa in maniera autorevole la terza vittoria della carriera.

McLAREN, voto 10: la casa di Woking si conferma di un’altra categoria in questo inizio di stagione. Dovranno darsi da fare le rivali per evitare una stagione che rischia di diventare a senso unico.

LANDO NORRIS, voto 9: dopo il successo in Australia il britannico chiude secondo dietro solo al compagno di squadra e conferma la prima posizione in classifica generale. Sfrutta chiaramente la superiorità della McLaren, ma è oculato a non prendersi mai rischi inutili.

GEORGE RUSSELL, voto 7,5: alla vigilia non sembrava così probabile un suo podio, invece chiude terzo senza rischiare quasi nulla dietro. Gara solida del britannico.

MAX VERSTAPPEN, voto 6,5: anche questa volta la gomma sembra migliorare nella parte finale di gara, e ciò gli consente di prendersi la quarta posizione e rimanere secondo in classifica generale.

CHARLES LECLERC, voto 5: l’attenuante dell’ala danneggiata in partenza non può essere sufficiente. In avvio sembra più pimpante di Hamilton, poi perde progressivamente fino a subire il sorpasso nei giri finali di Verstappen, cosa che a inizio gara sembrava impensabile.

LEWIS HAMILTON, voto 5: l’ordine di scuderia lo obbliga a cedere la posizione al suo compagno di squadra, strategia che poi si rivela poco azzeccata. Mai in ritmo per puntare al podio.

FERRARI, voto 4: era lecito aspettarsi molto di più dopo la vittoria di Hamilton nella sprint. Invece arriva un’altra gara sotto tono per la Rossa, sulla stessa lunghezza d’onda del GP d’esordio in Australia. Ci si poteva attendere il podio alle spalle delle due imprendibili McLaren, invece oltre ad aver perso contatto da Russell, entrambe le monoposto sono finite dietro anche a Verstappen. Rimandati.

ANDREA KIMI ANTONELLI, voto 5: passi indietro dopo lo splendido debutto in Australia. Mai in gara, alla fine deve accontentarsi dell’ottava posizione.