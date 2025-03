I bianconeri non ne possono più e hanno preso una decisione che possiamo definire definitiva e vicina all’ufficialità

Siamo arrivati al capolinea in casa Juventus. La pazienza è finita da parte dei tifosi ma anche della società dinanzi ad una stagione veramente negativa fino a questo momento e che solo un miracolo potrebbe realmente risollevare quest’annata parecchio complicata e ardua.

Prima l’eliminazione in Champions League ai tempi supplementari, poi quella in Coppa Italia ai rigori in Coppa Italia con l’Empoli, per giunta in casa. In campionato ultimamente la situazione non è migliorata con le pesantissime sconfitte arrivate contro Atalanta (4-0) e Fiorentina (3-0).

“Ora basta”: la Juventus non ne può più!

Mai come ora Thiago Motta rischia l’esonero. Al suo posto si parla di Igor Tudor, ex difensore della Juventus che potrebbe diventare il nuovo tecnico bianconero già prima del match col Genoa: per lui un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League.

Thiago Motta però non è l’unico che rischia di lasciare la Vecchia Signora prima del termine del contratto. Infatti secondo La Gazzetta dello Sport anche Milik è vicino a salutare la Juve dato che l’intenzione della società sarebbe quella di trovare un accordo per la risoluzione del contratto.

Il polacco non è ancora mai riuscito a scendere in campo con Thiago Motta allenatore e considerando i tempi di recupero ancora ignoti e un esonero sempre più vicino per l’ex Bologna, difficilmente accadrà. Milik è addirittura fuori già da prima dei campionati Europei per Nazionali.

Insomma un problema fisico che ha reso praticamente indisponibile a tempo indeterminato il centravanti, lasciando Vlahovic solo a portare il peso dell’attacco juventino, fino addirittura a perderlo. A dimostrazione di come la stagione bianconera non sia proprio girata.