F1 GP Cina 2024, Russell: “Questo fine settimana buon test per verificare a che punto siamo”

Il pilota del team Mercedes, George Russell, ha parlato delle sue sensazioni in vista del GP di Cina che si disputerà questo weekend sul Circuito Internazionale di Shangai dopo 5 anni di assenza dal calendario: “Questo fine settimana sarà un buon test per verificare a che punto siamo”.

Il britannico numero 63 ha poi parlato della situazione di classifica e di cosa si aspetta fino a fine campionato: “Le piccole cose fanno una grande differenza per la classifica generale. Un decimo o due in qualifica e siamo quattro posizioni più in alto in griglia. La Formula 1 è estremamente competitiva. Era da molto tempo che non vedevamo quattro squadre in lotta per quella seconda posizione. Siamo in una battaglia di margini sottili in questo momento. Una lotta davvero serrata, ma nella quale siamo stati dalla parte sbagliata nelle ultime gare”.

Poi parla della sua vettura e dei margini di miglioramento che potrà avere durante la stagione: “C’è molto più potenziale e non abbiamo ancora ottimizzato la vettura. Abbiamo delle cose che dobbiamo migliorare, ma sono passate solo quattro gare. I circuiti precedenti non si adattavano alle caratteristiche della nostra vettura. In Bahrein ci siamo qualificati terzi e avremmo dovuto salire sul podio. Se la stagione fosse iniziata su tre piste diverse saremmo in una posizione diversa.”

Infine con i nuovi compound di gomme in arrivo da Pirelli e gli aggiornamenti dalla casa madre, Russell confida nella sua squadra per raggiungere l’obiettivo prefissato: “Con la natura di questi pneumatici e la complessità di queste auto, potrebbero esserci delle sorprese, ma ormai questo fa parte dello sport. È lo stesso per tutti e dovremo adattarci. Confido che la squadra si impegnerà al massimo per raggiungere questo obiettivo. Sono entusiasta di vedere cosa porterà”.