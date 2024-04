Salto in alto: Tamberi si allenerà ad Antalya fino al 4 maggio

Proseguono i raduni di preparazione per i big azzurri in vista dei grandi eventi della stagione all’aperto. Sabato partirà per la Turchia il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi che affronterà due settimane di lavoro ad Antalya fino al 4 maggio.

Sono sempre più vicini gli appuntamenti con gli Europei di Roma (dal 7 al 12 giugno) e con le Olimpiadi di Parigi (1-11 agosto per le gare di atletica), quindi il capitano azzurro sarà impegnato in un training camp alla Gloria Sports Arena per preparare le due rassegne estive insieme al coach Giulio Ciotti, al preparatore fisico Michele Palloni e al fisioterapista Andrea Battisti, i quali hanno affiancato ‘Gimbo‘ anche nella scorsa stagione culminata con il trionfo ai Mondiali di Budapest.

Prima di decollare verso l’estero, nella giornata di mercoledì Tamberi ha svolto una giornata di test biomeccanici al PalaCasali di Ancona, la sua abituale sede di allenamento, sotto lo sguardo dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni che hanno acquisito i dati delle rincorse e dei salti, finalizzati all’effettuazione dell’analisi cinematica in 3D. Una tecnologia che permette di valutare analiticamente gli aspetti del gesto tecnico, difficilmente visibili a occhio nudo, all’interno di una serie test programmati con cadenza periodica per monitorare con continuità la condizione del fuoriclasse azzurro.