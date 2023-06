F1 GP Canada, Sky conferma sospensione Bobbi e Valsecchi: Masolin: “Turno di stop per chi sbaglia”

Sky Sport ha confermato la sospensione per Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, i due ex piloti e opinionisti della F1, per una gara. I due saltano così l’intero weekend del GP del Canada, così come anticipato negli scorsi giorni, a causa del dialogo con doppi sensi sui “pacchetti di aggiornamenti” di una pilota donna, sgraditi all’azienda e alla conduttrice Federica Masolin. E’ stata proprio lei nel pre-prove libere 1 a ritornare sull’argomento, senza mai citare però i due colleghi: “Non siamo in formazione tipo, e parlo di formazione perché non a caso uso un termine caro alle squadre, perché noi siamo una squadra, e come nelle squadre può succedere chi sbaglia lo riconosce, si ferma un turno, riflette e poi torna insieme a noi”.

ECCO COSA ERA SUCCESSO