F1, bufera su Valsecchi e Bobbi: battute e doppi sensi, a rischio stop per il GP del Canada (VIDEO)

di Alberto De Logu 22

Non è destinato a spegnersi il clamore mediatico sui social per quanto accaduto in diretta al termine del GP di Spagna di F1 in diretta su Sky Sport, durante il post gara. Protagonisti di scambi di battute volgari e di doppi sensi, ora Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, i due opinionisti ed ex piloti, rischiano lo stop per un Gran Premio, andando a saltare – ma non ci sono ancora conferme ufficiali dall’azienda – il weekend in Canada.

Il motivo? Come mostra il video in alto, è stato uno scambio di battute infelice a portare alle accuse di sessismo nei confronti di Valsecchi e Bobbi. Quest’ultimo, vedendo nello schermo una ragazza di spalle sullo sfondo, imbecca il collega: “Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira”. Pronta la risposta: “Purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, quindi alzo le mani”.

Cala il gelo in diretta, specie in virtù del comportamento della conduttrice Federica Masolin, che si accorge della situazione innescata e appare parecchio infastidita, arrivando anche a dire “Io ti oscuro” a Valsecchi. Ma lo scambio tra i due continua in risposta alla domanda di un telespettatore: “Io se arrivo a casa credo che prendo qualche mazzata. Chiedo scusa”, si affretta a dire Bobbi, mentre Valsecchi usa ancora l’ironia: “Ho fatto due volte l’operazione agli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose…”.

Travolti dal clamore mediatico, i due si sono poi scusati in modo più canonico con un post sui social. Valsecchi su Instagram scrive: “Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero”. Passo indietro anche di Bobbi, sempre su Instagram: “Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice e nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Sono finito in ghiaia. Essendo tutt’altro che una persona irrispettosa chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto”. Basterà a evitare una sanzione disciplinare da parte dell’emittente? Probabilmente no, visto che per Repubblica è ormai certo che saranno fermati per una gara.