Formazioni ufficiali Malta-Inghilterra qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Malta-Inghilterra, sfida valida come terza giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Ottima occasione per salire a quota nove punti e mettere ancora più distacco nei confronti dell’Italia – ferma in questo turno a causa della Nations League – per la Nazionale dei tre leoni. Southgate dovrà decidere se dare minuti ai reduci dalla vittoria in Champions League e soprattutto dai seguenti festeggiamenti tra Ibiza e Manchester. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI MALTA-INGHILTERRA

MALTA (3-5-2): Bonello, Muscat, Apap, Borg, Mbong, Kristensen, Guillaumier, Teuma, Attard, Jones, Nwoko

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford, Trippier, Guehi, Maguire, Shaw, Rice, Alexander-Arnold, Henderson, Saka, Maddison, Kane