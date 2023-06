F1 GP Canada, risultati e classifica prove libere 3: Verstappen vola sotto la pioggia, ma Leclerc c’è

I risultati e la classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP del Canada 2023 in corso questo fine settimana a Montreal. Pioggia, seppur non intensa, sempre protagonista sul tracciato canadese, con – almeno nei primi giri – piloti che si dividevano nell’utilizzo di gomme full wet e intermedie. Con il passare dei minuti si è passati definitivamente a quest’ultima mescola, con Verstappen imprendibile per chiunque altro. L’unico che riesce a stargli vicino è Charles Leclerc, secondo a meno di tre decimi dal campione iridato. Poi Alonso paga un secondo e tre decimi, davanti a Magnussen. In grossa difficoltà Sergio Perez, che nei suoi venti giri in pista non è mai riuscito a trovare il feeling con la sua Red Bull. Prestazione sottotono anche per le due Mercedes. Sessione interrotta dopo circa mezz’ora a causa di un incidente che ha visto protagonista Carlos Sainz alla prima curva. Il pilota spagnolo della Ferrari è andato a muro, provocando una bandiera rossa e soprattutto danni alla sua monoposto: i meccanici della scuderia di Maranello avranno lavoro da fare in vista delle qualifiche che partiranno alle 22:00.

CLASSIFICA FP3

1. M. Verstappen (Red Bull) 1:23.106

2. C. Leclerc (Ferrari) +0.291

3. F. Alonso (Aston Martin) +1.377

4. K. Magnussen (Haas) +1.609

5. C. Sainz (Ferrari) +1.659

6. P. Gasly (Alphine) +1.719

7. L. Stroll (Aston Martin) +1.838

8. Y. Tsunoda (AlphaTauri) +1.849

9. V. Bottas (Alfa Romeo) +1.882

10. L. Hamilton (Mercedes) +1.981

11. N. Hulkenberg (Haas) +2.034

12. O. Piastri (McLaren) +2.085

13. L. Norris (McLaren) +2.092

14. A. Albon (Williams) +2.273

15. G. Russell (Mercedes) +2.329

16. N. de Vries (AlphaTauri) +2.619

17. S. Perez (Red Bull) +2.751

18. G. Zhou (Alfa Romeo) +3.644

19. E. Ocon (Alpine) +3.734

20. J. Sargeant (Williams) +4.173