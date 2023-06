Il vice di Garcia a L’Equipe: “Napoli gli è sempre piaciuta, sogna la Champions League”

Frederic Bompard, vice storico di Rudi Garcia, ha rilasciato un’intervista presso L’Equipe e ha parlato della nuova avventura del tecnico francese alla guida del Napoli: “Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Napoli avrebbe preso lui. Gli è sempre piaciuto, era inevitabile. Rudi sogna di vincere la Champions League e lì credo che ci possa riuscire, per lui è arrivato il momento. Qualcosa mi dice che la vincerà con il Napoli. La cura dei dettagli è la base di un grande allenatore. Nel suo rapporto con i giocatori è molto bravo. Ha un’intelligenza rapida e padroneggia la comunicazione perché la ama. Non si preoccupa mai per una conferenza stampa. Però dovrebbe sorridere di più, a volte. Avrebbe avuto successo ovunque: gli sarebbe piaciuto fare il giornalista e sarebbe stato un grande giornalista”, ha concluso il braccio destro di Garcia.