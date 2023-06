Scherma, Europei Plovdiv 2023: Navarria argento nella spada femminile, italiani fuori agli ottavi nella sciabola

Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di scherma in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. Dopo la scorpacciata di ieri per i colori azzurri con ben sei medaglie equamente distribuite, quest’oggi è Mara Navarria a centrare il settimo sigillo. Arriva una medaglia d’argento per la nostra fuoriclasse della spada femminile, domata soltanto dalla francese Alexandra Louis Marie in finale col punteggio di 15-8.

Percorso netto per l’azzurra, sei vittorie in altrettanti assalti nella fase preliminare dei gironi, poi la vittoria per 15-3 sulla serba Grijak, quindi il 15-8 sulla polacca Pytka per poi battere 15-13 in una sfida molto dura nei quarti di finale la svizzera Krieger. A quel punto era medaglia certa, ma la nostra non si è accontentata certo del bronzo, visto che ha battuto anche l’estone Differt per 15-10 dopo una prima metà di incontro equilibratissimo. Si spalancano così le porte per la finalissima contro la francese Louis Marie.

Sempre nella spada femminile Rossella Fiamingo chiude al decimo posto dopo essere stata beffata di una sola stoccata al minuto supplementare dall’estone Kuusk, dodicesima invece Federica Isola, superata dalla francese Candassamy, Alberta Santuccio è ventiseiesima in virtù della sconfitta nel derby azzurro proprio con Fiamingo.

In campo maschile giornata invece parecchio deludente, con eliminazione di tutti e quattro i nostri portacolori agli ottavi della sciabola. Nel dettaglio, decimo posto per Luca Curatoli, tredicesimo per Luigi Samele, quindicesimo per Michele Gallo e sedicesimo per Matteo Neri.