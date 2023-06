F1 Gp Canada, Perez: “Abbiamo grande macchina. Vogliamo vittorie e podi”

Alla vigilia del lungo weekend del Canada, in conferenza stampa, ha parlato Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha parlato della voglia in scuderia di assaporare nuove vittorie e nuovi podi. Queste le parole di Perez alla vigilia delle Gare Libere del Canada.

Perez: “Sono stato molto triste per le ultime gare disputate. A Monaco ho commesso un brutto errore, a Barcellona la pista era umida, qui a Montreal non vedo l’ora di tornare davanti per ritrovare la forma di inizio stagione. E’ stato difficile a Barcellona, l’unica volta che sono stato in difficoltà con la vettura, l’unica volta in cui ho sofferto in tutto il week-end. A Monaco, invece, avevo il passo per un ottimo week-end, invece sono stato colto a sorpresa dal vento alle spalle. Qui devo esprimermi sempre al massimo, abbiamo una grande macchina, speriamo in tanti podi e tante vittorie da qui a fine anno. Ma non sarà facile perché gli avversari si avvicinano quindi noi dobbiamo fare sempre meglio. Questa pista è complicata ed insidiosa, tra l’altro nel week-end si prevede molta pioggia”