F1 Gp Canada, Alonso: “Porteremo novità in gara, sarà un buon weekend”

Fernando Alonso ha buone sensazione in vista del prossimo Gp del Canada. Il pilota spagnolo ha sottolineato che nella prossima gara la sua Aston Martin apporterà delle modifiche sostanziali che, per il pilota spagnolo porteranno buone prestazioni.

Le parole di Alonso: “Penso che sarà un buon week-end anche se non puoi mai saperlo finchè non scendi in pista. A Barcellona noi non siamo stati all’altezza ma qui portiamo qualche pezzo nuovo, perciò cercheremo di testarlo per convalidarlo. Anzi porteremo nuovi pezzi di gara in gara. Faremo più di Barcellona e cercheremo di migliorare un po’. La nostra filosofia è un inedito per l’Aston Martin, visto che stiamo scoprendo cose nuove ogni gara. La fiducia nella macchina. Questo è un circuito semi-cittadino, ci si avvicina tanto alle barriere, con diversi avvallamenti. Il meteo può essere un fattore importante. Ci vuole esperienza e, per me, è il 18° gran premio qui”