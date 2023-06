Pallanuoto, Setterosa ko in amichevole contro la l’Ungheria

Ko per il Setterosa di pallanuoto nell’amichevole contro l’Ungheria che cede 12-9 nell’ultimo test match ad Anzio, in chiusura del secondo common training, che ha ricambiato l’ospitalità della scorsa settimana a Budapest. Le azzurre, sotto 6-3 nel secondo tempo ed 8-6 in avvio di terzo, rientrano fino all’8-7 della rientrante Bianconi.

Dopo la sconfitta ha parlato il CT Carlo Silipo che ha cercato di spiegare il passo falso: “Una sconfitta che ci sta perché la condizione fisica non è delle migliori ma non deve essere un alibi. Qualcosa di buono si è intravista, soprattutto in attacco, ma dobbiamo fare molto meglio. Ho visto ancora delle imprecisioni in difesa: errori che adesso vanno bene ma che non si dovranno ripetere a Long Beach e a Fukuoka. Ora le ragazze avranno qualche giorno di riposo, poi sarà il momento di fare sul serio“.