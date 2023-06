F1 Gp Canada, Leclerc: “Non portiamo novità. Faremo del nostro meglio”

Charles Leclerc con la sua Ferrari è pronto a partire per il weekend in Canada. Il pilota monegasco ha parlato prima dell’inizio del lungo weekend che potrebbe valere e segnare per la Rossa un punto di partenza. Queste le parole di Leclerc.

Leclerc: “Proveniamo da un weekend difficile in Spagna, per me in special modo. Qui in Canada non portiamo nulla di nuovo, non facciamo dei miracoli, ma dobbiamo sfruttare al massimo il nostro pacchetto. Di sicuro faremo il nostro meglio su come assettare la macchina ma, sicuramente, non faremo un enorme passo avanti perché il problema avuto nello scorso Gran Premio di Barcellona non è venuto fuori nei dati esaminati a Maranello. Nel complesso il team non è soddisfatto, prestazioni lontane da quanto preventivato ad inizio stagione. A Barcellona sono stato l’unico a soffrire così tanto e dobbiamo capire il perché cercando di ridurre il gap con gli altri. Dobbiamo spingere sul passo gara. L’anno scorso la situazione era diversa, l’Aston Martin è molto forte in questo week-end, fatichiamo, invece, a capire il livello della Mercedes. Noi dobbiamo capire i nostri limiti, concentriamoci su noi stessi“.