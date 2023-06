Regolamento Italia-Spagna: cosa succede in caso di pareggio, Nations League 2022/2023

Nella cornice dello stadio De Grolsch Veste di Enschede va in scena la partita tra Italia e Spagna, valevole per la seconda semifinale della UEFA Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Roberto Mancini vogliono parzialmente riscattare la mancata partecipazione ai Mondiali e provare a conquistare un altro trofeo continentale dopo l’Europeo 2020. Gli iberici, dal loro canto, hanno intenzione di aprire il nuovo ciclo con Luis De La Fuente nel migliore dei modi. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i tempi supplementari e, nel caso persistesse il pareggio, con i calci di rigore.