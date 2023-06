F1 GP Canada 2023, Hamilton: “Ho fiducia, ci sono stati diversi progressi nell’ultima gara”

“Questo è uno dei circuiti preferiti dai piloti. Per la città, per l’energia. Una pista fantastica con dei tratti quasi da kartodromo, un circuito con forti frenate che si addice al mio stile”. Queste le parole del pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, in conferenza stampa in vista del Gp del Canada. “Ho parecchia fiducia, ho visto diversi progressi nell’ultima gara con una bella atmosfera per tutto il team – ha aggiunto il sette volte Campione del Mondo -. Ma la direzione che stiamo percorrendo è buona. Non sappiamo se la pista sarà per ideale per noi ma il meteo potrebbe aiutarci”.