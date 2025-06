Max Verstappen è sempre al centro dell’attenzione, e anche stavolta lo ha dimostrato grazie al suo GP di Barcellona.

Max Verstappen, in un modo o nell’altro, fa sempre parlare di sé. Per le polemiche pre e post gara, per i sorpassi, per le vittorie, i podi, le pole position. E anche per qualche contatto di troppo. Il fuoriclasse olandese della Red Bull anche al Gran Premio di Barcellona è finito al centro dell’attenzione, soprattutto dopo l’avvio della Safety Car che lo ha costretto a correre gli ultimi giri della sua gara completamente in salita. Non avendo più gomme a disposizione, infatti, in vista della ripartenza il suo team ha optato per i pneumatici duri.

Scelte che non ha pagato e che ha fatto perdere il podio all’olandese, scalato poi molto più indietro in classifica a causa di una penalità di dieci secondi dopo un contatto giudicato irregolare nei confronti della Mercedes di George Russell, quando la sua macchina e quella dell’inglese si sono toccate. La penalità non è stata l’unica conseguenza ai danni di Max Verstappen, comunque.

Max Verstappen, adesso deve stare attento: ecco perché

Max Verstappen, dopo la penalità subita a causa del contatto fra lui e George Russell, adesso rischia veramente una squalifica. Oltre alla penalità in gara, a Verstappen sono stati decurtati anche tre punti sulla Superlicenza. Da quando è in vigore questa speciale patente, soltanto Kevin Magnussen nel 2014 è stato costretto a saltare una gara nel 2014.

Con la decurtazione di tre punti, adesso al campione della Red Bul resta solo un punto su 12 disponibili, e adesso dovrà comportarsi davvero in maniera esemplare fino al 30 giugno 2025, quando risalirà a quota tre punti. Il rischio sospensione, però, sarebbe reale ancora fino al 27 ottobre prossimo, e questo perchè il regolamento FIA prevede che devono passare 365 giorni esatti dalle penalità precedenti per vedere gli stessi punti persi restituiti. Se così non sarà, quindi, Verstappen si troverà incredibilmente fuori dai GP per almeno una tappa.

Praticamente fino al termine della stagione, dunque, il quattro volte campione del mondo deve stare attento a non commettere più altre infrazioni. Almeno fino a fine ottobre, quando mancheranno solamente quattro gare al termine di una stagione, quando se tutto va bene dovrebbe tornare a quota 5 punti sulla superlicenza. Vedremo se riuscirà a tenere i nervi saldi fino a quel momento; una cosa, però, è certa: con Max Verstappen in pista, non ci si annoia veramente mai.