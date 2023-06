Psg, L’Equipe rivela: tramontata la pista Nagelsmann

Julian Nagelsmann non sarà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. A rivelarlo è L’Equipe, che spiega come le due parti, dopo settimane di trattative, abbiano deciso di non iniziare una collaborazione. Il club parigino prosegue dunque la ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Cristophe Galtier. Salvo sorprese, anche perché il tempo passa e mancano meno di due mesi alla nuova stagione, la decisione definitiva dovrebbe essere presa nei prossimi giorni. Il favorito, attualmente, sembra essere Thiago Motta.