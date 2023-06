F1 GP Canada 2023, Verstappen: “Bellissima vittoria numero 100 per il team, è incredibile”

Max Verstappen, dopo la vittoria nel GP del Canada 2023 – successo numero 100 per la scuderia Red Bull – ha così commentato la gara. “Sono molto contento, siamo riusciti a far funzionare tutto, vincere oggi e festeggiare la vittoria numero 100 per il team. Questo è qualcosa di incredibile. E’ fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, anche a livello personale. Mi aspettavo che andasse come è andata, ma è stato difficile tenere la temperature nelle gomme e avere aderenza. Ma c’è stata anche la Safety Car e nel complesso abbiamo vinto, è la cosa più importante”, le parole di Verstappen