Ceferin: “L’Arabia Saudita sta sbagliando. Dovrebbero investire sui loro giocatori”

Aleksander Ceferin, Presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista da NOS, parlando degli investimenti che ultimamente l’Arabia Saudita sta dedicando al mondo del calcio. “Penso che principalmente sia un errore per il calcio arabo perché dovrebbero investire nelle accademie, dovrebbero far sviluppare gli allenatori e i loro stessi calciatori. Il modello per cui vanno ad acquistare giocatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera non è sistema che permetta uno sviluppo del calcio. Stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa…”.