F1 GP Canada 2023, griglia di partenza e risultati qualifiche: Verstappen in pole, indietro le Ferrari

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Max Verstappen sotto la pioggia di Montreal è ancora una volta il più veloce di tutti. Condizioni che peggiorano di minuto in minuto e di fatto, dopo una bandiera rossa a sette minuti dalla fine del Q3, nessuno riesce a migliorarsi. Quindi in prima fila, accanto al campione olandese, troviamo Alonso per via della penalità di Hulkenberg. In seconda fila Lewis Hamilton e George Russell. Undicesimo posto per Carlos Sainz, penalizzato di tre posizionio per impeding. I delusi di giornata non possono che essere Charles Leclerc e Sergio Perez, entrambi eliminati nel Q2 in cui è arrivata la pioggia e costretti a partire rispettivamente dalla decima e dodicesima posizione.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL CANADA 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

SECONDA FILA

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

TERZA FILA

5. Nico Hulkenberg (Haas)

6. Esteban Ocon (Alpine)

QUARTA FILA

7. Lando Norris (McLaren)

8. Oscar Piastri (McLaren)

QUINTA FILA

9. Alexandr Albon (Williams)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

SESTA FILA

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Sergio Perez (Red Bull)

SETTIMA FILA

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

NONA FILA

17. Nick de Vries (AlphaTauri)

18. Logan Sargeant (Williams)

DECIMA FILA

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)