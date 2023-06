F1 GP Canada 2023, Russell: “Mio errore ha avuto conseguenze enormi”

George Russell, 19esimo nel GP del Canada 2023, ha visto la sua gara compromessa da un errore che, in curva 9, gli è costato l’efficienza della sua vettura. “Ci siamo impegnati tantissimo con impegno e dedizione, poi un errore da parte mia ha conseguenze enormi – ha affermato Russell –. Ho solo girato un po’ troppo largo, ho colpito il cordolo e subito dopo mi sono reso conto che ero contro il muro. Gli aspetti positivi ci sono la macchina era veloce su una pista dove non ci aspettavamo davvero di essere competitivi. Ma non è servito. Ci sarebbero stati almeno 12 punti in classifica per la squadra”.