F1 GP Canada 2023, Perez: “Non capisco cosa sta succedendo, anche la Ferrari mi ha staccato”

“La gara è stata più lunga e complicata del previsto per me. Peccato non aver sfruttato bene l’opzione che si è aperta con la Safety Car”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Sergio Perez, dopo il GP del Canada, l’ennesima gara negativa dell’ultimo periodo: “E’ stato un fine settimana complicato, ho faticato in ogni sessione. Sono un po’ preoccupato perché non avevo passo, anche rispetto alle Ferrari che mi hanno staccato. Non capisco cosa stia succedendo, devo analizzare tutto”.