Sport in tv oggi, domenica 18 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 18 giugno 2023. Tantissima carne al fuoco nelle varie discipline, con un weekend di motori che si chiude tra MotoGP in Germania e Formula 1 in Canada. L’Italia di Roberto Mancini invece si gioca il terzo posto della Nations League contro l’Olanda, mentre Spagna e Croazia scendono in campo per il primo e secondo posto. Per il tennis è il giorno delle prime finali su erba tra Nottingham, Stoccarda e S’Hertogenbosch. Tante partite anche per gli Europei femminili di basket, con l’Italia che sfida il Belgio. Impegnata anche la nazionale femminile di volley, che sfida la Cina in VNL.