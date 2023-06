F1 GP Canada 2023: prove libere 1 cancellate, le FP2 dureranno 90 minuti

Era di fatto scontato, adesso è ufficiale. Le prove libere 1 del Gp del Canada di F1 sono state cancellate dopo appena cinque minuti di macchine in pista a causa della bandiera rossa dovuta prima ai problemi di Gasly e poi al malfunzionamento delle telecamere a circuito chiuso del tracciato nordamericano. Il cronometro ha continuato a scorrere inesorabilmente e per motivi di sicurezza non si è potuto tornare a correre. Inoltre, è stato spiegato come non si sia potuto prolungare il ‘time cap’ delle prime libere, dunque congelando il tempo per poi ripartire a guasto riparato, in quanto devono trascorrere due ore e mezza tra prima e seconda sessione.

Per questo motivo, la Fia ha deciso di estendere di mezzora le FP2, che dureranno dunque 90 minuti. Queste inizieranno eccezionalmente alle ore 22.30 italiane, dunque mezzora prima, e si chiuderanno alle ore 24 come previsto. C’è purtroppo la pioggia come ulteriore incognita per le seconde libere.