Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Leicester: “Daremo il 100%”

Enzo Maresca lascia il Manchester City ed è il nuovo tecnico del Leicester. Il tecnico italiano, vice di Guardiola nel Manchester City campione d’Europa, ha firmato un contratto triennale con la squadra retrocessa in Championship. “Ha quel mix tra personalità, metodo e ambizione che cerchiamo”, ha spiegato il presidente delle Foxes, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “Sono molto emozionato, abbiamo una grande stagione davanti a noi – ha detto Maresca -. All’inizio l’obiettivo sarà giocare nel miglior modo possibile. Da lì possiamo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, sapendo che la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Daremo il 100% come merita il club”.