Highlights e gol Finlandia-Slovenia 2-0: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Christian Poliseno 21

Il video dei gol e degli highlights di Finlandia-Slovenia, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Un gol per tempo. Il primo al minuto 13′, con il veneziano Joel Pohjanpalo, il secondo al 64′ di Oliver Antman, entrambi su assist della leggenda Teemu Pukki. 2-0 il risultato finale. Ecco gli highlights del match.