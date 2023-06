F1 GP Canada 2023, Hamilton: “Venerdì strano ma buono per noi”

“Quella che si chiude è una giornata di lavoro buona per noi. Probabilmente ci siamo trovati su uno dei circuiti con più problemi da tempo a questa parte”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, che ha chiuso al comando le prove libere del venerdì del GP del Canada: “E’ stato in ogni caso un venerdì strano anche in virtù della cancellazione della FP1, davvero un peccato per i tantissimi spettatori. Rispetto ad un anno fa il passo in avanti è enorme. Siamo in crescita ma c’è del lavoro da fare. Domani piove? Molto bene, la adoro”.