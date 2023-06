F1 GP Canada 2023, Russell: “La macchina sta andando bene, ma in qualifica soffriremo”

“Onestamente penso che soffriremo domani in qualifica, specie se pioverà. Ferrari e Aston Martin potrebbero essere davanti, dovremo fare attenzione anche alle Alpine e Bottas. Dovremo difenderci”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, dopo il secondo posto nelle prove libere del venerdì del GP del Canada: “Come in Spagna la macchina sta andando bene, questo è importante per noi perché si tratta di due circuiti completamente diversi. Mentre a Barcellona si fa tanta velocità, questa pista ha tanti dossi ed è complicata. La macchina ci sta dando una mano, è migliorata”.