F1, GP Brasile 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP del Brasile 2023 di F1 a Interlagos sarà visibile in replica in chiaro su TV8: di seguito vi proponiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della ventesima gara stagionale. Sulla pista dello stato di San Paolo Verstappen in pole position e Leclerc in prima fila per questo appuntamento alle ore 18 italiane di domenica 5 novembre, chi non dovesse riuscire a vedere la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà fare affidamento sulla differita di TV8, il canale in chiaro di Sky, dove la gara sarà visibile in replica alle ore 21.30 sul canale 8 del telecomando. Sportface.it in ogni caso vi informerà con la diretta in tempo reale giro dopo giro, di seguito ecco allora il riepilogo.

COME VEDERE LA DIRETTA IN CHIARO

SEGUI IL LIVE

Domenica 5 novembre 2023

ore 18 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)